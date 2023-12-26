经过一个多月的辛勤工作，我很高兴地宣布新版的 肘子的 Swift 记事本 已于 2023 年底前如期上线。非常期待诸位的访问，并欢迎大家提供宝贵的意见和建议。这次更新不仅达到了我预设的目标，还让我对最新的前端开发技术有了更深入的认识。之后会写一篇文章，记录这次更新过程中的心得和体验。

从 2024 年开始，我将不再在其他平台同步发布我的文章（周报除外），所有新内容将只发布在我自己的博客上。这样做不仅方便我及时更新文章中的技术内容，以应对技术领域的快速变化，还能让我充分利用博客的一些新功能，创作出更加丰富和深入的内容。

近日，Spline 为苹果生态系统推出了它的原生应用，除了支持 iOS、iPadOS 和 macOS 外，很快还将支持 Apple Vision Pro。这不仅为开发者提供了一个更加流畅的 3D 创作环境，还使他们能够更高效地将 Spline 创作的内容融入自己的应用中，尤其是在如 SwiftUI 这样的流行框架中实现与 3D 内容的交互。随着 Apple Vision Pro 上市日期的临近，预计苹果生态系统中将出现更多的 3D 工具和 API，为开发者提供更多的选择。

最后，祝愿大家新年快乐，身体健康。在新的一年里，希望我们都能在生活和工作中继续有所收获。

原创

Fatbobman( 东坡肘子 )

在这篇文章中，我们将探讨几个在 SwiftUI 开发中经常使用且至关重要的属性包装器。本文旨在帮助已经熟悉通用编程但对 SwiftUI 相对陌生的开发者，快速理解这些属性包装器的核心作用和适用场景，因此只提供了对这些属性包装器的主要功能和使用注意事项的概述，而非详尽的使用指南。

近期推荐

Paul Hudson

Paul Hudson 为大家带来的圣诞礼物。在这篇文章中，Paul 提供了一份免费的课程，涵盖了使用 SwiftUI 和 SwiftData 构建一个完整 iOS 应用程序的各个方面。它不仅包括了视频、文本和源代码，而且还详细介绍了如何使用 PhotosUI、实现数据模型的关系建立、外部存储的处理、数据排序和过滤，以及如何进行 UI 预览等功能。这篇文章是为有一定 Swift 和 SwiftUI 知识基础的开发者准备的，旨在通过实际操作展示整个应用开发过程，使读者能够深入了解和练习这些技术。

Onee( 御姐 ) and Zion( 章子飏 )

虽然 iOS 17.2 已经为 iPhone 15 Pro 系列设备带来了拍摄空间视频的新功能，但在 Apple Vision Pro 还未上市的情况下，开发者该如何实际体验这项技术呢？在这篇文章中，Onee 和 Zion 为这一问题提供了切实可行的解决方案。他们详细介绍了如何在当前条件下拍摄、制作符合 Apple 标准的空间视频，以及在不依赖 Apple Vision Pro 的情况下如何观看这些空间视频。

Keith Harrison

相较于 Core Data ，SwiftData 提供了更多的删除方法以协助开发者更加高效、安全的删除数据。Keith Harrison 通过本文向读者介绍了当前 SwiftData 中删除数据的三种主要方法，并为每种方法提供了详细的说明和一些观察结果，帮助开发者理解删除操作的背后逻辑。

Gabriel Theodoropoulos

触觉反馈（ Haptic Feedback ）一直是苹果设备体验的核心组成部分，恰当时机下对反馈的应用能显著提升用户的互动体验。在本篇文章中，Gabriel Theodoropoulos 探讨了 SwiftUI 中与触觉反馈有关的 API，并提供了关于如何有效利用这些 API 以优化应用功能的实用建议。

Daniel Saidi

FocusState 是 SwiftUI 提供的一项强大功能，使开发者能够在视图中统一管理文本输入组件。然而，遗憾的是，通过 searchable 修饰器创建的搜索栏并不支持这种管理方式。在这篇文章中，Daniel Saidi 提出了一个解决方案：借助 onKeyPress 修饰器，他成功地实现了在 iOS 17 和 macOS 14 中，将搜索栏纳入统一管理的范畴。

Jane

RevenueCat 是一个支持跨多平台的移动应用订阅套件，它为开发者提供了一个统一的接口来管理各平台的应用程序支付。近期该工具包推出了 Paywall 功能，使得开发者能够用极少的代码就能打造出吸引人的订阅界面。在这个视频里，Jane（ChaoCode）详细演示了如何在一个项目中完整地集成 RevenueCat 服务，从而为开发者提供了一套关于应用内购买和订阅服务的实际操作指南。