近日，Swift 社区公布了 Swift 6 的发布 流程及预期时间表。自 2024 年 3 月 15 日起，将从主分支中剥离出 release/6.0 分支，标志着 Swift 6 项目正式加速推进，预计将于今年下半年与新版 Xcode 同步发布。

Swift 6 将引入更为严格的并发代码检查机制，这将导致在 Swift 6 的语言模式下很多当前的代码将无法正常编译。为了给开发者提供更充裕的适配时间，Swift 6 编译器将继续支持 Swift 5 的语言模式，这意味着开发者无需担心现有代码无法在 Swift 6 中运行。为了确保代码能够充分利用 Swift 并发性的最新特性，建议开发者尽早在项目中启用严格并发检查标志（ SWIFT_STRICT_CONCURRENCY ），为适配 Swift 6 做准备。

回顾自己四年前开始学习 Swift 语言的经历，感到非常幸运，因为那时 Swift 5 已经发布，实现了 ABI 的稳定性，从而降低了学习成本。在 5. x 版本期间，尽管 Swift 语言的核心功能已经稳定，但社区仍然为其增添了众多新功能和特性，这既增强了 Swift 的功能性和适用范围，也不可避免地提高了新手的学习门槛。Swift 中众多的语法糖和新特性，使得许多初学者在面对复杂代码时感到十分困惑。

事物总是具有两面性，一方面开发者期望 Swift 能够变得更加强大，适应更多的开发场景和平台；另一方面，大家也希望它能更易于学习和使用，使开发者能够在不增加学习负担的情况下享受到新特性的便利。

宏的引入在一定程度上试图平衡这种矛盾，通过将复杂功能和特性封装成宏，使得更多开发者能够轻松受益。然而，在当前的开发环境中，自定义宏的使用不仅会显著增加项目的编译时间，而且在宏较为复杂时，Xcode 的响应也会受到影响，导致代码自动提示和宏展开功能频繁出错。期待随着 Swift 6 的发布，Xcode 也能同步提升，带来更高的效率、稳定性以及符合时代的 AI 辅助编程能力。

原创

Fatbobman( 东坡肘子 )

由于 SwiftData 更改了数据模型的创建机制，而且谓词创建也采用了基于模型代码的类型安全模式。因此，当开发者在为 SwiftData 构建谓词时会遇到大量的处理可选值的操作。本文将探讨在构建谓词时，处理可选值的一些技巧和注意事项。

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