经过几个月对 SwiftData 的研究，我最近才在项目中正式采用了它。然而，我发现与使用 Core Data 相比，编写代码的效率有所下降。这并非因为 SwiftData 难以使用，实际上，尽管 SwiftData 是在 Core Data 的基础上发展而来，但要想正确地使用和深入理解它，我必须放弃许多我以前掌握的 Core Data 经验，尝试采用与 SwiftData 设计哲学更为契合的编程逻辑，这个过程中我不得不几次重新开始。

我注意到，许多开发者在从 Core Data 转换到 SwiftData 的过程中，往往只花费了几天甚至更短的时间。这种做法容易导致一个问题：仅仅将 SwiftData 当作 Swift 语言化的 Core Data，并简单地将 Core Data 的代码转化为 SwiftData 的代码。这种情况不仅仅发生在 SwiftData 的应用中，在使用 Observation 框架时，也有开发者仅仅是将基于 ObservableObject 的代码转换为新的模式。这种做法严重削弱了框架转换带来的结构和思维转变的机会，这是一个巨大的遗憾。

SwiftUI 自发布以来已五年，尽管发展速度并不算快，但苹果公司已经逐步向开发者们提供了一套更为全面的现代化编程框架。当前，开发者所面临的主要挑战，是缺乏对这套框架的深入理解和实践经验。在进行框架转换的过程中，开发者不应仅仅局限于代码层面的直接转换，更为关键的是要进行思维和理念上的转变，这样才能真正发掘并利用新框架的全部潜力。

原创

Fatbobman( 东坡肘子 )

在本文中，我们将对 @UIApplicationDelegateAdaptor 、 @AccessibilityFocusState 、 @FocusedObject 、 @FocusedValue 和 @FocusedBinding 等属性包装器进行探讨。这些属性包装器涵盖了不同框架声明周期的整合、辅助聚焦、焦点值观察管理等功能。

Swift 语言的属性包装器与 SwiftUI 诞生于同一年。SwiftUI 充分利用这一功能，为开发者提供了一系列属性包装器，极大地简化了开发过程。在这个系列的四篇文章中，我们详细梳理了截至 iOS 17 时期 SwiftUI 所提供的全部属性包装器，旨在帮助开发者更加高效和便捷地使用 SwiftUI。希望这些内容能对大家在使用 SwiftUI 时提供有价值的指导和帮助。

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