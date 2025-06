苹果公司最近更新了应用商店审核指南,现在允许模拟器应用进入 App Store。就在几天前,名为 Delta 的模拟器应用登陆了应用商店。Delta 是一款为 iOS 设计的综合模拟器,支持多种任天堂掌机游戏。这款应用其实很早以前就已经开发完成,但之前由于政策限制,只能以非商店形式提供给用户。

我在第一时间下载使用了这款应用,当那些熟悉的游戏背景音乐响起,仿佛又带我回到了多年前的游戏时光。虽然这些经典游戏在画面和声音上无法与现代游戏媲美,但它们出色的游戏性至今仍让人沉迷。在玩这些精致而简洁的像素游戏时,我不禁思考,现在的游戏或应用是否变得过于庞大了。

新的硬件平台让我们可以在不担心效率的情况下尽情使用资源,开发者也逐渐习惯了对资源的大量消耗。但在硬件和开发工具不断进步的同时,我们创建的应用真的有相应的提升吗?

这个周日,我收到了来自 MadMachine的 SwiftIO Playground Kit600MHz MCU、32MB RAM 和 16MB Flash 的开发板。其最大的特点是支持使用 Swift 进行开发,非常适合像我这样只熟悉 Swift 的开发者。我计划在这块硬件上实现一些小项目,试图克制自己对资源日益增长的需求和消耗的习惯。

SwiftData,作为 Core Data 的后继者,引入了众多创新和现代化的设计思想。尽管它已经推出一段时间,但许多开发者还未在他们的项目中采用。这种状况部分是因为 SwiftData 对操作系统版本的要求较高,另一方面,由于 SwiftData 在某些功能方面还不够成熟,即便操作系统版本符合要求,开发者也可能因为功能限制而选择继续使用 Core Data。我们是否能将 SwiftData 中的一些卓越设计理念和巧妙实现,融合到 Core Data 的实际使用中呢?本文旨在探讨如何在 Core Data 中引入类似 SwiftData 的优雅和安全的并发操作,以实现一个 @ModelActor 的 Core Data 版本。

在 Swift 编程中, nonisolated 、 isolated 和 actor 等关键字构成了所谓的静态隔离。这种方法允许开发者通过类型系统明确地向编译器表达隔离需求,大大减少潜在的错误风险。此外,Swift 还提供了动态隔离的工具,以帮助开发者优雅地处理现有的非并发代码。在这篇文章中,Matt Massicotte 深入探讨了使用静态隔离与动态隔离的利弊。最初,他对使用 MainActor.run 进行动态隔离持反对态度。但在接受了 Rob Napier 的详尽反馈后,他对此话题有了更全面的理解和思考。

The Composable Architecture(TCA)是由 Point-Free 推出的一个开源框架,它整合了状态管理、组件组装、副作用处理及测试等工具,旨在帮助开发者构建应用程序。对 TCA 的评价褒贬不一:一些开发者认为它使问题复杂化,而另一些人则视其为与 SwiftUI 搭配使用时的理想选择。不论观点如何,了解该框架无疑能在状态管理、副作用处理、以及测试规划方面为开发者带来显著的益处。在本文中,Andrew Harrison 提供了一个关于如何开始学习 TCA 的指导路径。文章的主旨不在于直接教授 TCA 的使用方法,而是提供一个学习该框架的好的起点。

在上周中,Antoine Lee 也在 Is TCA the new MVVM? 的推文中讨论了与 TCA 相关的话题,感兴趣的朋友可以参与其中。