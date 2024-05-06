在上周，The Browser Company 正式发布了 Arc浏览器的 Windows 版本。Arc 以其出色的标签管理、多样的主题和卓越的性能闻名，在过去几年里，它已在 macOS 和 iOS 平台上为使用者留下了深刻印象。

Arc 主要采用 Swift 语言开发，其 Windows 版本的进展一直受到广泛关注。这次登陆微软平台，不仅是 The Browser Company 的成功，也是 Swift 在走出苹果生态过程中的一个重要里程碑。Saleem Abdulrasool 作为 Swift 核心团队的一员，同时也是 The Browser Company 的软件工程师，他与其他伙伴经过多年努力，终于成功将 Swift 引入 Windows 平台。

最近，我对 MadMachine的 SwiftIO Playground Kit进行了更多的测试。得益于 Swift 的面向协议编程特性，开发者可以在只进行很小修改的情况下，便可以使用熟悉的工具和开发流程来完成绝大多数的嵌入式开发任务。这让我对 Swift 在嵌入式领域的应用前景感到更加兴奋和期待。

上述事实都显示了 Swift 正在稳步前进，实现其在更广阔平台上的应用梦想。

相反，Google 上周宣布的裁员计划给 Python 和 Flutter 项目带来了一些不确定性。尽管 Google 声称裁员旨在促进更好的发展且不会对这些项目产生负面影响，但这一计划显然已引起了社区的不安。鉴于 Google 历史上曾多次轻易放弃产品线，即使这次裁员最终不会实质性影响到这些项目，也可能严重打击开发者的信心和使用积极性。

对于开源项目，其开源性质虽然意味着不受单一大公司控制，但一旦失去了大公司的支持和投资，其发展和普及的速度也可能受到严重影响。考虑到 Swift 语言对苹果公司的重要性，至少在相当长的一段时间内，Swift 开发者不必担心这方面的问题。

原创

Fatbobman( 东坡肘子 )

近年来，Swift 逐渐展现出其跨平台开发的潜能。在本文中，我将分享我使用 Swift 语言在 SwiftIO 开发板上进行嵌入式开发的一些尝试和体会。对我而言，使用类似 Swift 这样的高级语言来开发嵌入式代码，不仅应该利用高级语言本身的丰富特性，更要能充分发挥其完整的生态系统和工具链的优势。这样做不仅能够体现现代编程的特点，而且可以事半功倍，提高开发效率。

本文讨论的嵌入式开发专指在不具备内存管理单元（MMU）的 MCU（微控制器单元）硬件上的开发，不涉及像树莓派（Raspberry Pi）这类具备完整通用计算能力的设备。

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