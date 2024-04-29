最近，我不时收到一些博客读者的反馈，他们表示访问博客的速度较慢，有的读者甚至需要超过 10 分钟才能加载内容。考虑到我两年前已为博客启用了全球 CDN 服务，这种情况在以前似乎并不常见。

在查看云服务商的公告后，我了解到他们已推出了含全新 CDN 和增强安全防护的新服务，并计划在未来一段时间内将现有用户迁移至此。虽然我不确定当前的访问速度问题是否与此相关，为了尽早解决问题，我已将服务器切换到新的 CDN 服务。新服务在全球拥有 3200 个节点，我希望这能改善部分用户的访问效率。

此外，从统计数据来看，大约有 30%的访问者通过手机访问博客。虽然我个人不太认为手机是阅读博客文章的理想工具，但现实情况表明需要对此进行优化。因此，我启用了文章图片的动态尺寸调整功能，这将为手机用户提供更小的图片尺寸，在满足阅读需求的同时以提高加载速度并节省数据流量。然而，由于这项功能刚刚启动，短期内手机用户的图片加载速度可能会较慢（ 图片将根据需求动态生成小尺寸版本 ），待所有 CDN 节点更新后，性能问题应能得到解决。

上周，苹果发布了新的 AI 模型 OpenELM，提供多种规模：2.7 亿、4.5 亿、11 亿及 30 亿参数版本。显然，这个超小规模的模型是被设计用于本地设备的，是苹果 AI 策略的关键部分。随着 WWDC24 的临近，苹果的 AI 策略日益明朗。通过与成熟 AI 服务商合作，以及通过项目如 OpenELM 和 Ferret-UI，苹果继续在保护隐私的前提下在本地提供更多独特的 AI 功能，我想这是许多用户和开发者所期望看到的。

原创

Fatbobman( 东坡肘子 )

在 SwiftUI 的工具箱中， overlay 和 background 是两个极其有用的视图修饰器，它们在多种开发场景中扮演着不可或缺的角色。本文将深入探索这两种修饰器的独特属性，并明确它们与 ZStack 的基本差异，以及适合它们的应用场景。

近期推荐

An Tran

MLX 是为 Apple M 系列芯片专门定制的神经网络框架。它提供了一整套易于掌握的 Swift API，并涵盖了 Llama、LoRa、Stable Diffusion 和 Whisper 等经典模型案例。An Tran 计划在未来 30 天内，每日深入探索 MLX 的不同功能。本系列文章主要面向 iOS 开发人员，特别是那些对 Python 等其他编程语言不太熟悉的读者。教程将尽可能地详尽且易于理解。

Majid Jabrayilov

WWDC 2023 中，SwiftUI 引入了 contentMargins 视图修饰符，允许开发者只对视图中特定类型的内容（如可滚动内容）进行边距调整，而保持其他元素（如滚动指示器）在其原始位置。在这篇文章中，Majid Jabrayilov 详细介绍了这一新修饰符及其与安全区域（safe area）的不同之处。通过一个简单的示例，文章展示了如何在不同设备上（如 iPad 和 iPhone）管理 SwiftUI 中的内容边距。

在这篇 推文 中，Jane 展示了如何利用 contentMargins 调整 List 的顶部边距。了解 ScrollView 的更多新功能，请阅读 深入了解 ScrollView 的新功能

Aryaman Sharda

尽管互联网上有许多工具和第三方库可以将 Codable 模型转换为 CSV 文件，但 Aryaman Sharda 并不希望为了解决一个看似简单的问题而在他的项目中引入新的依赖。因此，他决定采用 Swift 的反射机制自行实现这一功能，并分享了两种实现方法：基本实现和高级实现。相较于基本实现，高级实现提供了更多定制化选项，以满足更具体的需求。

Donny Wals

在本文中，Donny Wals 探讨了如何在 Swift 并发编程中使用 @MainActor 确保代码在主线程执行。文章详细讨论了解决编译器错误的三种方法，这些错误通常发生于尝试在非隔离上下文中修改被 @MainActor 注解的属性。这些解决方案包括：将 @MainActor 应用于整个类、单独对属性和方法应用 @MainActor ，或在方法内使用 MainActor.run 手动指定代码块在主线程执行。

Toomas Vahter

在这篇文章中，Toomas Vahter 探讨了一个常见的 Swift 并发编程问题：如何从非隔离上下文初始化标记为 @MainActor 的类型。由于默认情况下不允许这样做，作者分享了他在实现过程中遇到的挑战。为了解决这一问题，Toomas 采用了延迟创建实例的策略，通过使用 lazy var 和闭包确保实例只在必要时才在 @MainActor 上创建。这种方法不仅保持了类型的完整性，还允许从非隔离上下文进行有效管理。

随着 Swift 6 的即将到来，越来越多的开发者开始在他们的项目中启用并发严格检查功能。作为一个十分常见的议题，开发者应该尽量对 @MainActor 有所了解和掌握。更多近期关于 @MainActor 的文章：

活动

🪄 你是否经常在各类黑客松见到这样的参与者：

一个项目反复参加，只想混奖金

技术实力不够，只想当 Free rider

眼睛没有光，创业只想圈钱套现

思维乏味，点子一点都不 SHOCKING

为了整治黑客松「乱象」，AdventureX 团队决定举办一场异类的黑客松，并邀请所有 26 岁以下具有开发、设计、营销三大能力之一的“当代嬉皮士”在 7 月 15 到 19 日来到杭州参与我们的线下活动。

🔥 在 5 天时间内与 200 名 26 岁以下来自全球四大洲的“当代嬉皮士”同频共振 🔨 极限创业，开发软件、网页、硬件产品，无产品方向限制 🆓 活动完全免费，此外将提供免费云服务器、大量 AI Credit、web3 资源、免费协同办公软件 🌟 真格合伙人刘元、独立开发者图拉鼎、设计师 Allen、海辛、阿文等会作为嘉宾来到现场 🤖 硬件实验室，提供 3D 打印机、VisionPro、树莓派、Monocle（AR 版树莓派）和工业级硬件设施 💰 总共高达 ??? w+人民币的奖金和各类礼品，此外还有大量来自国内一线基金的投资人参与 🎠 活动期间会有日出爬山、撸猫、BBQ、伍德斯托克音乐节等特色活动

如果你是 26 岁以上的资深“嬉皮士”，欢迎直接 DM 我们报名「指引者」，你将引导所有的“当代嬉皮士”完成最疯狂的产品，并体验 5 天的全程活动！

🚀 加入 2024 线下活动，也许我们的努力会让你找到一个真正属于你的地方。无论它存在了多少次，多年后也有人会和我曾经一样感叹：“在那里，真正点燃了我对 XX 的热情之火”，或“在那里，我认识了一生的挚友”…… 这才是我们举办 AdventureX 的终极目的。

🌍 访问 http://adventure-x.org立即开启变革！