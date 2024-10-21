在数字浪潮的冲击下，安全、便利与隐私始终是一个永恒的命题。据 The Register 报道，苹果最新提案建议大幅缩短 SSL/TLS 证书的有效期：从现行的 398 天开始，预计 2025 年缩短至 200 天，2026 年减至 100 天，到 2027 年最终定为 45 天。

虽然该提案在 CA/B 论坛的投票中获得通过的可能性不大，但包括苹果、谷歌在内的科技巨头们很可能会坚持推进这一政策。诚然，加强互联网安全性是大势所趋，但频繁更新证书带来的额外工作负担，无疑会给许多开发者和运维人员带来新的挑战。

如今，每个人都在被迫掌握越来越多的密码，安装各式各样的验证应用。就拿我的个人经历来说，近几个月来，我的微软账户几乎每天都会遭遇登录尝试。幸运的是，由于启用了双重认证机制，账户安全得到了可靠保障。不过，手机和手表频繁弹出的认证提示，也确实带来了些许困扰。

作为一个长期的 Safari 用户，我对它的偏爱很大程度上源于其与苹果钥匙串（现已更名为”密码”）的无缝集成。此外，苹果提供的匿名账户功能也让我在注册各类服务时，能够在保护隐私的同时，享受到便捷的登录体验。

生物识别技术无疑为用户带来了较为轻松的验证方式，但遗憾的是，许多服务商和硬件制造商还未能赢得用户的充分信任。

每当我看着手机中各式验证应用，内心不免升起一丝忧虑。我们终将步入老年，记忆力和管理能力也将日渐衰退。那时的我们，会不会从数字世界的积极参与者，沦为被时代抛在身后的观望者？设想一下，当我们步入暮年，可能会因为记不住复杂的密码、难以操作多重认证程序、甚至看不清验证码，而逐渐与这个数字世界失去联系。

我衷心期待这种情况能得到改善，能够构建一个既保障隐私，又兼具安全性和便利性的统一数字生活环境。

如果必须在安全、便利与隐私这三者之间做出取舍，你会选择牺牲哪一项？

原创

Fatbobman(东坡肘子)

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