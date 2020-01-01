GeometryReader ：好东西还是坏东西？ GeometryReader 自 SwiftUI 诞生之初就存在，它在许多场景中扮演着重要的角色。然而，从一开始就有开发者对其持负面态度，认为应尽量避免使用。特别是在最近几次 SwiftUI 更新中新增了一些可以替代 GeometryReader 的 API 后，这种观点进一步加强。本文将对 GeometryReader 的“常见问题”进行剖析，看看它是否真的如此不堪，以及那些被批评为“不符预期”的表现，是否其实是因为开发者的“预期”本身存在问题。

掌握 ViewThatFits 在 iOS 16 中，SwiftUI 增加了一个新的自适应布局容器 ViewThatFits。正如其名称所示，它的作用是在给定的多个视图中找出最合适的视图并使用。对于大多数人来说，这是一个简单易用的容器。不过，本文打算对其进行彻底的剖析，包括规则细节、理想尺寸的含义、使用示例等。最后，我们将创建一个复刻版本的 ViewThatFits，以加深对其的认识和理解。

掌握 SwiftUI 的 Safe Area Safe Area（安全区域）是指不与导航栏、标签栏、工具栏或其他视图控制器提供的视图重叠的内容空间。本文将探讨如何在 SwiftUI 中获取 SafeAreaInsets、将视图绘制到安全区域之外、修改视图的安全区域等内容。

深入了解 SwiftUI 5 中 ScrollView 的新功能 在 SwiftUI 5.0 中，苹果大幅强化了 ScrollView 功能。新增了大量新颖、完善的 API。本文将对这些新功能进行介绍，希望能够让它们更多、更早的帮助到有需要的开发者。

用 Table 在 SwiftUI 下创建表格 Table 是 SwiftUI 3.0 中为 macOS 平台提供的表格控件，开发者通过它可以快捷地创建可交互的多列表格。在 WWDC 2022 中，Table 被拓展到 iPadOS 平台，让其拥有了更大的施展空间。本文将介绍 Table 的用法、分析 Table 的特点以及如何在其他的平台上实现类似的功能。

SwiftUI 4.0 的全新导航系统 长久以来，开发者对 SwiftUI 的导航系统颇有微词。受 NavigationView 的能力限制，开发者需要动用各种技巧乃至黑科技才能实现一些本应具备基本功能（例如：返回根视图、向堆栈添加任意视图、返回任意层级视图 、Deep Link 跳转等 ）。SwiftUI 4.0（ iOS 16+ 、macOS 13+ ）对导航系统作出了重大改变，提供了以视图堆栈为管理对象的新 API ，让开发者可以轻松实现编程式导航。本文将对新的导航系统作以介绍。

在 SwiftUI 中使用 UIKit 视图 本文将通过对 UITextField 的包装来讲解如何在 SwiftUI 中使用 UIKit 视图、如何让你的 UIKit 包装视图具有 SwiftUI 风格、在 SwiftUI 使用 UIKit 视图需要注意的地方

深入探索 SwiftUI 中的 Overlay 和 Background 修饰器 在 SwiftUI 的工具箱中，overlay 和 background 是两个极其有用的视图修饰器，它们在多种开发场景中扮演着不可或缺的角色。本文将深入探索这两种修饰器的独特属性，并明确它们与 ZStack 的基本差异，以及适合它们的应用场景。

精通 SwiftUI 的 containerRelativeFrame 修饰器 在 WWDC 2023 上，苹果公司为 SwiftUI 引入了 containerRelativeFrame 视图修饰器。这个修饰器使得一些以往难以通过常规方法实现的布局操作变得十分简单。本文将深入探讨 containerRelativeFrame 修饰器，内容涵盖定义、布局规则、使用场景以及相关注意事项。在文章的最后，我们还将创建一个兼容旧版本 SwiftUI 的 containerRelativeFrame 复刻版，通过这一实践加深对其功能的理解。