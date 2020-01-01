Core Data 的模型继承 Core Data 的一个卓越特点是让开发者能够以更加接近面向对象编程的方式声明数据模型，同时无需关心底层的存储实现细节。在这个框架中，模型继承是一个尤为重要的机制。本文将深入探讨模型继承的核心概念，包括父实体（Parent Entity）、子实体（Sub Entity）和抽象实体（Abstract Entity）；我们将分析它们的优缺点，并探讨在不直接使用这些功能时如何实现类似的效果。

掌握 Core Data 和 SwiftData 中的数据追踪与通知 Core Data 和 SwiftData 作为 Apple 生态系统中强大的持久化框架，不仅提供了 @FetchRequest 和 @Query 这样的声明式数据监听工具，更内置了一套完整的数据追踪与通知机制。了解和掌握这些机制对于构建健壮的数据驱动型应用至关重要。本文将带你探索从简单的自定义通知，到强大的持久化历史追踪（Persistent History Tracking 和 SwiftData History）等多层次的解决方案，助你应对各种复杂的数据同步场景。

以 SwiftData 之道，重塑 Core Data 开发 在现代应用开发中，高效的持久化框架至关重要。SwiftData 的出现，曾让众多 Core Data 开发者眼前一亮，大家期待着一个融合现代编程理念的新时代到来。本篇文章将探讨如何在 Core Data 中应用 SwiftData 的思维方式，重点关注数据建模和并发编程。

CoreData 探秘 - 从数据模型构建到托管对象实例 对每一个使用 Core Data 的开发者来说，用 Xcode 的 Core Data 模型编辑器构建数据模型、创建容器、加载数据模型并通过托管对象上下文最终创建托管对象实例，这都是十分普通的过程。但你是否好奇过这一切的内部运行机制，Core Data 是如何在幕后辅助我们完成这一切的？本文将深入探究 Core Data 是如何通过数据模型构建出托管对象实例的内部运行机制，读完本文可以让你对 Core Data 的工作流程有更深入的理解，在开发中可以更得心应手。

掌握 Core Data 中的关系：基础 在众多关于 Core Data 的讨论中，“对象图管理”无疑是一个频繁出现的核心概念。作为一个颇具盛名的对象图管理框架，Core Data 如何精确描述并有效管理不同数据实例之间的复杂关系，成为了它的关键任务。事实上，管理关系的能力不仅构成了 Core Data 的核心特征，也是其相较于其他数据持久化框架的一大显著优势。在本文中，我们将深入探讨 Core Data 中关系的基本概念，同时提供关于实现这些关系的重要指导和建议。

如何在 Core Data 中进行批量操作 Core Data 的优势主要体现在对象图管理、数据描述、缓存、延迟加载、内存管理等方面，但在对持久化数据的操作性能方面表现一般。事实上，在相当长的时间中，Core Data 的竞品总是喜欢通过各种图表来展现它们在数据操作性能上对 Core Data 的碾压之势。Apple 于数年前起陆续提供了批量更新、批量删除以及批量添加等 API ，在相当程度上改善 Core Data 在处理大量数据时性能劣势。本文将对 Core Data 的批量操作做以介绍，包括：原理、使用方法、高级技巧、 注意事项等内容。

关于 Core Data 并发编程的几点提示 Swift 5.5 提供了盼望已久的 async/await 的功能，为多线程开发带来了前所未有的便利。但 Core Data 由于其特有的并发规则，使用不慎容易导致代码陷入不可控状态，因此让不少开发者对在 Core Data 中进行多线程开发产生了望而却步的情绪。本文将对 Core Data 并发编程中几个常见的问题予以提示，以便开发者更好地了解 Core Data 的并发规则，充分享受 Core Data 提供的强大功能。

掌握 Core Data Stack 或许觉得比较枯燥，亦或许感觉 Xcode 提供的模版已经满足了使用的需要，很多 Core Data 的使用者并不愿意在 Core Data Stack 的了解和掌握上花费太多的精力。这不仅限制了他们充分使用 Core Data 提供的丰富功能，同时也让开发者在面对异常错误时无所适从。本文将对 Core Data Stack 的功能、组成、配置等做以说明，并结合个人的使用经验聊一下如何设计一个符合当下需求的 Core Data Stack。本文并不会展示一个完整的创建代码，更多是原理、思路和经验的阐述。

在 CoreData 中使用持久化历史跟踪 本文介绍了 CoreData 的 Persistent History Tracking 功能。详细讲解了从响应、提取、合并到清除的全过程处理方式，并提供了演示代码供读者使用。

SwiftUI 与 Core Data —— 问题 我使用 Core Data 已经有三年的时间了，虽然至今也不能算是完全掌握，但基本上可以做到熟练使用，很少会犯原则性的错误了。当前，如何让 Core Data 融入流行的应用架构体系，在 SwiftUI、TCA、Unit Tests、Preview 等环境下更加顺畅地工作已成为我的主要困扰和研究方向。我将通过几篇文章来介绍近半年来在这方面的一些想法、收获、体会及实践，也希望能够与有类似困惑的朋友进行更多的探讨。