Core Data 和 SwiftData 是苹果生态系统中至关重要的持久化框架，为应用数据构建了坚实的基础。对于开发者来说，仅仅了解它们的使用方法是不够的。深入理解这些框架的运作机制和内部原理，可以帮助开发者获得更大的优势。
Core Data
- Core Data 的模型继承
Core Data 的一个卓越特点是让开发者能够以更加接近面向对象编程的方式声明数据模型，同时无需关心底层的存储实现细节。在这个框架中，模型继承是一个尤为重要的机制。本文将深入探讨模型继承的核心概念，包括父实体（Parent Entity）、子实体（Sub Entity）和抽象实体（Abstract Entity）；我们将分析它们的优缺点，并探讨在不直接使用这些功能时如何实现类似的效果。
- 掌握 Core Data 和 SwiftData 中的数据追踪与通知
Core Data 和 SwiftData 作为 Apple 生态系统中强大的持久化框架，不仅提供了 @FetchRequest 和 @Query 这样的声明式数据监听工具，更内置了一套完整的数据追踪与通知机制。了解和掌握这些机制对于构建健壮的数据驱动型应用至关重要。本文将带你探索从简单的自定义通知，到强大的持久化历史追踪（Persistent History Tracking 和 SwiftData History）等多层次的解决方案，助你应对各种复杂的数据同步场景。
- 以 SwiftData 之道，重塑 Core Data 开发
在现代应用开发中，高效的持久化框架至关重要。SwiftData 的出现，曾让众多 Core Data 开发者眼前一亮，大家期待着一个融合现代编程理念的新时代到来。本篇文章将探讨如何在 Core Data 中应用 SwiftData 的思维方式，重点关注数据建模和并发编程。
- CoreData 探秘 - 从数据模型构建到托管对象实例
对每一个使用 Core Data 的开发者来说，用 Xcode 的 Core Data 模型编辑器构建数据模型、创建容器、加载数据模型并通过托管对象上下文最终创建托管对象实例，这都是十分普通的过程。但你是否好奇过这一切的内部运行机制，Core Data 是如何在幕后辅助我们完成这一切的？本文将深入探究 Core Data 是如何通过数据模型构建出托管对象实例的内部运行机制，读完本文可以让你对 Core Data 的工作流程有更深入的理解，在开发中可以更得心应手。
- 掌握 Core Data 中的关系：基础
在众多关于 Core Data 的讨论中，“对象图管理”无疑是一个频繁出现的核心概念。作为一个颇具盛名的对象图管理框架，Core Data 如何精确描述并有效管理不同数据实例之间的复杂关系，成为了它的关键任务。事实上，管理关系的能力不仅构成了 Core Data 的核心特征，也是其相较于其他数据持久化框架的一大显著优势。在本文中，我们将深入探讨 Core Data 中关系的基本概念，同时提供关于实现这些关系的重要指导和建议。
- 如何在 Core Data 中进行批量操作
Core Data 的优势主要体现在对象图管理、数据描述、缓存、延迟加载、内存管理等方面，但在对持久化数据的操作性能方面表现一般。事实上，在相当长的时间中，Core Data 的竞品总是喜欢通过各种图表来展现它们在数据操作性能上对 Core Data 的碾压之势。Apple 于数年前起陆续提供了批量更新、批量删除以及批量添加等 API ，在相当程度上改善 Core Data 在处理大量数据时性能劣势。本文将对 Core Data 的批量操作做以介绍，包括：原理、使用方法、高级技巧、 注意事项等内容。
- 关于 Core Data 并发编程的几点提示
Swift 5.5 提供了盼望已久的 async/await 的功能，为多线程开发带来了前所未有的便利。但 Core Data 由于其特有的并发规则，使用不慎容易导致代码陷入不可控状态，因此让不少开发者对在 Core Data 中进行多线程开发产生了望而却步的情绪。本文将对 Core Data 并发编程中几个常见的问题予以提示，以便开发者更好地了解 Core Data 的并发规则，充分享受 Core Data 提供的强大功能。
- 掌握 Core Data Stack
或许觉得比较枯燥，亦或许感觉 Xcode 提供的模版已经满足了使用的需要，很多 Core Data 的使用者并不愿意在 Core Data Stack 的了解和掌握上花费太多的精力。这不仅限制了他们充分使用 Core Data 提供的丰富功能，同时也让开发者在面对异常错误时无所适从。本文将对 Core Data Stack 的功能、组成、配置等做以说明，并结合个人的使用经验聊一下如何设计一个符合当下需求的 Core Data Stack。本文并不会展示一个完整的创建代码，更多是原理、思路和经验的阐述。
- 在 CoreData 中使用持久化历史跟踪
本文介绍了 CoreData 的 Persistent History Tracking 功能。详细讲解了从响应、提取、合并到清除的全过程处理方式，并提供了演示代码供读者使用。
- SwiftUI 与 Core Data —— 问题
我使用 Core Data 已经有三年的时间了，虽然至今也不能算是完全掌握，但基本上可以做到熟练使用，很少会犯原则性的错误了。当前，如何让 Core Data 融入流行的应用架构体系，在 SwiftUI、TCA、Unit Tests、Preview 等环境下更加顺畅地工作已成为我的主要困扰和研究方向。我将通过几篇文章来介绍近半年来在这方面的一些想法、收获、体会及实践，也希望能够与有类似困惑的朋友进行更多的探讨。
- Core Data 改革：实现 SwiftData 般的优雅并发操作
SwiftData，作为 Core Data 的后继者，引入了众多创新和现代化的设计思想。尽管它已经推出一段时间，但许多开发者还未在他们的项目中采用。这种状况部分是因为 SwiftData 对操作系统版本的要求较高，另一方面，由于 SwiftData 在某些功能方面还不够成熟，即便操作系统版本符合要求，开发者也可能因为功能限制而选择继续使用 Core Data。我们是否能将 SwiftData 中的一些卓越设计理念和巧妙实现，融合到 Core Data 的实际使用中呢？本文旨在探讨如何在 Core Data 中引入类似 SwiftData 的优雅和安全的并发操作，以实现一个 @ModelActor 的 Core Data 版本。
SwiftData
- SwiftData 使用前必须了解的关键问题
本文旨在为对 SwiftData 感兴趣的开发者提供一份指南，帮助你了解 SwiftData 的优势与局限，并根据项目需求做出明智的技术选择。无论你是考虑在新项目中引入 SwiftData，还是计划从其他持久化方案迁移，以下内容都将为你的决策提供有价值的参考。
- 在 SwiftData 和 Core Data 中用 Transaction 代替 Save
在数据持久化操作中，确保数据的一致性和完整性至关重要。SwiftData 框架通过在 ModelContext 中引入 transaction 方法，为开发者提供了一种更优雅的方式来组织和管理数据操作。本文将探讨如何运用事务（Transaction）的概念来构建更可靠、高效的持久化操作。
- NSManagedObjectID 与 PersistentIdentifier：掌握 Core Data 与 SwiftData 中的数据标识符
Core Data 和 SwiftData 是苹果为开发者设计的强大数据管理框架，能够高效处理复杂的对象关系，因而被称为对象图管理框架。在这两个框架中，NSManagedObjectID 和 PersistentIdentifier 功能相似，且都极为重要。本文将深入探讨它们的功能、使用方法及注意事项。
- 在 SwiftData 模型中使用 Codable 和枚举的注意事项
相较于 Core Data，SwiftData 在数据模型的构建方式上实现了根本性的革新。它不仅支持纯代码的声明方式，还允许在模型中直接使用符合 Codable 协议的类型及枚举类型，这些都是其显著的新特性。许多开发者都倾向于利用这些新功能，因为它们似乎非常契合 Swift 语言的声明风格。然而，若对这些新功能的实现细节和潜在限制理解不足，开发者可能会在未来遇到不少问题。本文旨在探讨在 SwiftData 模型中使用 Codable 和枚举时需要注意的几个关键点，帮助开发者避免走入误区。
- SwiftData 实战：用现代方法构建 SwiftUI 应用
在之前的文章 “SwiftData 中的并发编程” 中，我们深入探讨了 SwiftData 提出的创新并发编程模式，包括它的原理、核心操作及相关的注意事项。这种优雅的编程解决方案赢得了不少赞誉。然而，随着更多开发者在实际的 SwiftUI 应用中尝试使用 SwiftData，他们遇到了一些挑战：尤其在启用 Swift 的严格并发检查后，发现 SwiftData 基于 Actor 的并发模型与传统的应用构建方法很难融合。本文将采用类似教程的方式阐述如何将 SwiftData 与现代编程理念相结合，顺畅地融入 SwiftUI 应用之中，同时提供策略来应对目前开发者面临的挑战。
- 揭秘 SwiftData 的数据建模原理
在 SwiftData 的数项改进中，用纯代码声明数据模型无疑给 Core Data 开发者留下了深刻印象。本文将深入探讨 SwiftData 是如何通过代码创建数据模型的，使用了哪些新的语言特性，并展示了如何通过声明代码来创建 PersistentModel 实例。
- SwiftData 中的并发编程
在 Core Data 中进行并发编程可能并不困难，但是充满了陷阱。即使对 Core Data 有充分的经验，稍有疏忽也可能在代码中埋下隐患，从而使应用程序变得不安全。SwiftData 作为 Core Data 的继任者，提供了一种更加优雅、更加安全的并发编程机制。本文将介绍 SwiftData 是如何解决这些问题的，并为开发者提供更好的并发编程体验。
- SwiftDataKit：让你在 SwiftData 中使用 Core Data 的高级功能
作为 Core Data 的继任者，全新的 SwiftData 框架在 WWDC 2023 上正式发布。SwiftData 预计会在未来很长一段时间内成为苹果生态系统的主要对象图管理和数据持久化解决方案，为开发者提供服务与支持。本文将讨论，在不使用 Core Data 数据栈的情况下，开发者如何在 SwiftData 中调用 Core Data 提供的高级功能，以扩展 SwiftData 目前的能力。
- 如何通过 Persistent History Tracking 观察 SwiftData 的数据变化
在数据库发生变化时 Persistent History Tracking（ 持久化历史跟踪 ）会向订阅者发送提醒，开发者可以借此机会对同一数据库进行的修改做出响应，包括其他应用、组件（同一个 App Group）和批处理任务。由于 SwiftData 集成了对持久化历史跟踪功能的支持，无需编写额外的代码，订阅通知、合并事务等工作都会由 SwiftData 自动完成。然而，在某些情况下，开发者可能希望自行响应持久化历史跟踪的事务，以获得更多的灵活性。本文将介绍如何在 SwiftData 中通过持久化历史跟踪观察特定数据变化的方法。
- SwiftData 中的关系：变化与注意事项
在之前的两篇文章“掌握 Core Data 中的关系：基础”和“掌握 Core Data 中的关系：实战”中，我们详细探讨了 Core Data 中关系的概念和技巧。虽然这些知识在很大程度上同样适用于 Core Data 的继任者 SwiftData，但 SwiftData 在关系处理上也引入了一些显著的变化。本文将重点介绍 SwiftData 在关系方面发生的变化，以及由此带来的潜在挑战和值得注意的细节。
- 如何处理 SwiftData 谓词中的可选值
由于 SwiftData 更改了数据模型的创建机制，而且谓词创建也采用了基于模型代码的类型安全模式。因此，当开发者在为 SwiftData 构建谓词时会遇到大量的处理可选值的操作。本文将探讨在构建谓词时，处理可选值的一些技巧和注意事项。
- Swift Predicate: 用法、构成及注意事项
NSPredicate 一直是 Apple 提供的一个强大工具，允许开发者通过定义复杂的逻辑条件以自然且高效的方式对数据集合进行筛选和评估。随着时间的推移，Swift 语言的不断成熟和发展，2023 年 Swift 社区着手使用纯 Swift 语言重构 Foundation 框架。在这一重大更新中，引入了基于 Swift 编码的新 Predicate 功能，标志着在数据处理和评估方面迈入了新的阶段。本文旨在探讨 Swift Predicate 的使用方法、构成以及在实际开发中应注意的关键事项。
- 如何为 SwiftData 动态的构建复杂的谓词
NSCompoundPredicate 让开发者能够将多个 NSPredicate 对象组合成一个复合谓词。这一机制特别适用于那些需要基于多重判断标准进行数据过滤的场景。然而，在 Swift 重构的新 Foundation 框架中，缺失了与 NSCompoundPredicate 相对应的直接功能，这一变化对希望利用 SwiftData 构建应用的开发者造成了不小的挑战。本文旨在探索如何在当前的技术条件下，利用 PredicateExpression，动态地构建出符合 SwiftData 需求的复杂谓词。