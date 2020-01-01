StateObject 与 ObservedObject StateObject 是在 SwiftUI 2.0 中才添加的属性包装器，它的出现解决了在某些情况下使用 ObservedObject 视图会出现超预期的问题。本文将介绍两者间的异同，原理以及注意事项。

@State 研究 本文试图探讨并分析 SwiftUI 中 @State 的实现方式和运行特征；最后提供了一个有关扩展@State 功能的思路及例程。读者需要对 SwiftUI 的响应式编程有基本概念。

ObservableObject 研究 —— 想说爱你不容易 本文主要研究在 SwiftUI 中，采用单一数据源 (Single Source of Truth) 的开发模式，ObservableObject 是否为最佳选择。是否可以在几乎不改变现有设计思路下进行新的尝试，以提高响应效率。最后提供了一个仍采用单一数据源设计思路但完全弃用 ObservableObject 的方式。

@AppStorage 研究 本文探讨的是如何优雅、高效、安全地在 SwiftUI 中使用@AppStorage，在不借助第三方库的情况下，解决当前@AppStorage 使用中出现的痛点