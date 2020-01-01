同步与共享

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Photo by Pathum Danthanarayana on Unsplash

CloudKit 是苹果公司推出的云服务解决方案，专门为开发者打造，旨在高效、快捷地实现应用程序数据在 iCloud 中的存储，从而为用户提供数据的云存储和多设备共享服务。对于中小型开发者来说，通过 CloudKit，几乎无需额外成本，便能为他们的应用程序提供一个具备强大卖点的功能。这一点也是苹果生态系统与其他平台的显著区别之一。

CloudKit 提供三种不同的服务：通过 CloudKit API 存储结构化数据、存储文件数据以及存储键值数据。这里汇总了我写的一些文章，介绍了如何在应用程序中集成 CloudKit。

Core Data with CloudKit

云文档服务

  • iCloud Documents 详解：基础设置与文件操作

    iCloud 文档（iCloud Documents）是苹果公司提供的一项云存储和同步服务，旨在使用户能够轻松存储、访问和共享他们的文档和文件，并在不同的苹果设备之间进行同步和共享。我将通过两篇文章详细介绍该功能。在本文中，我们将探讨如何在应用程序中集成该功能、进行文件的读写以及对文件内容变化的响应等内容。

  • iCloud Documents 进阶：理解占位文件、空间优化与操作技巧

    在前文《iCloud Documents 详解：基础设置与文件操作》中，我们探索了 iCloud Documents 的基本概念、设置步骤和基础的文件操作。本文我们将讨论 iCloud Documents 文件夹的独特性质，占位文件的重要性和应用，之外，我们还将探讨与文件操作和调试有关的技巧。

云键值数据存储服务

一种类似 UserDefaults 的云端服务

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