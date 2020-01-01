CloudKit 是苹果公司推出的云服务解决方案，专门为开发者打造，旨在高效、快捷地实现应用程序数据在 iCloud 中的存储，从而为用户提供数据的云存储和多设备共享服务。对于中小型开发者来说，通过 CloudKit，几乎无需额外成本，便能为他们的应用程序提供一个具备强大卖点的功能。这一点也是苹果生态系统与其他平台的显著区别之一。
CloudKit 提供三种不同的服务：通过 CloudKit API 存储结构化数据、存储文件数据以及存储键值数据。这里汇总了我写的一些文章，介绍了如何在应用程序中集成 CloudKit。
Core Data with CloudKit
- Core Data with CloudKit （一） —— 基础
Core Data with CloudKit 为 Core Data 应用带来数据云存储和多设备同步的功能，本文将对其基础知识进行介绍。
- Core Data with CloudKit（二） —— 同步本地数据库到 iCloud 私有数据库
本篇文章中，我们将探讨 Core Data with CloudKit 应用中最常见的场景——将本地数据库同步到 iCloud 私有数据库。
- Core Data with CloudKit（三）—— CloudKit 仪表台
本篇文章中，我们将一起研究 CloudKit 仪表台。
- Core Data with CloudKit（四）—— 调试、测试、迁移及其他
本文聊一下在开发 Core Data with CloudKit 项目中常见的一些问题，让大家少走弯路、避免踩坑。
- Core Data with CloudKit（五）—— 同步公共数据库
本文将介绍如何通过 Core Data with CloudKit 将公共数据库同步到本地，在本地创建 Core Data 数据库镜像。
- Core Data with CloudKit （六） —— 创建与多个 iCloud 用户共享数据的应用
本文中，我们将探讨如何使用 Core Data with CloudKit 创建使用 NSPersistentCloudKitContainer 与多个 iCloud 用户共享数据的应用。
- 实时切换 Core Data 的云同步状态
在 WWDC 2019 上，苹果推出了 Core Data with CloudKit API ，极大地降低了 Core Data 数据的云同步门槛。由于该服务对于开发者来说几乎是免费的，因此在之后的几年中，越来越多的开发者在应用中集成了该服务，并为用户带来了良好的跨设备、跨平台的使用体验。本文将对实时切换 Core Data 云同步状态的实现原理、操作细节以及注意事项进行探讨和说明。
云文档服务
- iCloud Documents 详解：基础设置与文件操作
iCloud 文档（iCloud Documents）是苹果公司提供的一项云存储和同步服务，旨在使用户能够轻松存储、访问和共享他们的文档和文件，并在不同的苹果设备之间进行同步和共享。我将通过两篇文章详细介绍该功能。在本文中，我们将探讨如何在应用程序中集成该功能、进行文件的读写以及对文件内容变化的响应等内容。
- iCloud Documents 进阶：理解占位文件、空间优化与操作技巧
在前文《iCloud Documents 详解：基础设置与文件操作》中，我们探索了 iCloud Documents 的基本概念、设置步骤和基础的文件操作。本文我们将讨论 iCloud Documents 文件夹的独特性质，占位文件的重要性和应用，之外，我们还将探讨与文件操作和调试有关的技巧。
云键值数据存储服务
一种类似 UserDefaults 的云端服务
- 在 SwiftUI 下使用 NSUbiquitousKeyValueStore 同步数据
NSUbiquitousKeyValueStore 是苹果官方提供的用于在设备间共享键值数据的解决方案。本文将对其用法做以简单介绍，着重探讨如何便捷地在 SwiftUI 中使用 NSUbiquitousKeyValueStore。