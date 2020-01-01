CloudKit 是苹果公司推出的云服务解决方案，专门为开发者打造，旨在高效、快捷地实现应用程序数据在 iCloud 中的存储，从而为用户提供数据的云存储和多设备共享服务。对于中小型开发者来说，通过 CloudKit，几乎无需额外成本，便能为他们的应用程序提供一个具备强大卖点的功能。这一点也是苹果生态系统与其他平台的显著区别之一。

CloudKit 提供三种不同的服务：通过 CloudKit API 存储结构化数据、存储文件数据以及存储键值数据。这里汇总了我写的一些文章，介绍了如何在应用程序中集成 CloudKit。