使用 equatable() 避免 NavigationLink 预构建陷阱 NavigationLink 是 SwiftUI 开发者非常喜欢使用的一个组件，它巧妙地结合了 Button 和导航跳转逻辑，大大简化了代码实现。但在某些场景下不恰当地使用它可能会导致严重的性能问题，使应用响应变得迟缓。本文将尝试分析这个问题的成因，并提供一个实用但略显神秘（无奈）的解决方案——使用 equatable() 修饰器来优化性能。

远离 dismiss，拥抱状态驱动 在 SwiftUI 开发中，环境值 dismiss 因其灵活、自适应的特性备受开发者青睐。它能够根据当前视图的上下文智能执行关闭操作：在模态视图中关闭窗口、在导航堆栈中弹出视图，甚至在多列导航容器中自动关闭边栏。正是这种看似“万能”的便捷性，让许多开发者将它作为首选工具。然而，便捷的背后往往隐藏着风险。频繁使用 dismiss 可能在应用程序中埋下隐患，引发测试难题乃至难以追踪的稳定性问题。本文将分析我们为何应谨慎对待 dismiss，并介绍更加健壮可靠的状态管理方案。通过重新审视视图呈现与消失的逻辑，我们能够打造出更稳定、易维护且可预测的 SwiftUI 应用。

避免 SwiftUI 视图的重复计算 随着近年来有关 SwiftUI 的文章与书籍越来越多，开发者应该都已经清楚地掌握了 —— “视图是状态的函数” 这一 SwiftUI 的基本概念。每个视图都有与其对应的状态，当状态变化时，SwiftUI 都将重新计算与其对应视图的 body 值。如果视图响应了不该响应的状态，或者视图的状态中包含了不该包含的成员，都可能造成 SwiftUI 对该视图进行不必要的更新（ 重复计算 ），当类似情况集中出现，将直接影响应用的交互响应，并产生卡顿的状况。通常我们会将这种多余的计算行为称之为过度计算或重复计算。本文将介绍如何减少（ 甚至避免 ）类似的情况发生，从而改善 SwiftUI 应用的整体表现。

优化在 SwiftUI List 中显示大数据集的响应效率 拥有优秀的交互效果和手感，是很多 iOS 开发者长久以来坚守的原则。同样一段代码，在不同数据量级下的响应表现可能会有云泥之别。本文将通过一个优化列表视图的案例，展现在 SwiftUI 中查找问题、解决问题的思路，其中也会对 SwiftUI 视图的显式标识、@FetchRequest 的动态设置、List 的运作机制等内容有所涉及。本文的范例需运行在 iOS 15 及以上系统，技术特性也以 SwiftUI 3.0 为基础。

SwiftUI + Core Data App 的内存占用优化之旅 尽管 SwiftUI 的惰性容器以及 Core Data 都有各自的内存占用优化机制，但随着应用视图内容的复杂（ 图文混排 ），越来越多的开发者遇到了内存占用巨大甚至由此导致 App 崩溃的情况。本文将通过对一个演示 App 进行逐步内存优化的方式（ 由原先显示 100 条数据要占用 1.6 GB 内存，优化至显示数百条数据仅需 200 多 MB 内存 ），让读者对 SwiftUI 视图的存续期、惰性视图中子视图的生命周期、托管对象的惰值特性以及持久化存储协调器的行缓存等内容有更多的了解。

深度解读 Observation —— SwiftUI 性能提升的新途径 在 WWDC 2023 中，苹果介绍了 Swift 标准库中的新成员：Observation 框架。它的出现有望缓解开发者长期面临的 SwiftUI 视图无效更新问题。本文将采取问答的方式，全面而详尽地探讨 Observation 框架，内容涉及其产生原因、使用方法、工作原理以及注意事项等。