SwiftUI 以易于上手和高开发效率著称，这些是其主要的吸引力所在。然而，由于其本质上的不透明性，如何进行优化以及在遇到问题时进行有效的调试，对开发者来说都是一大挑战。
SwiftUI 原理
- 理解 SwiftUI 的视图刷新机制：从 TimelineView 刷新问题谈起
SwiftUI 中，视图的自动刷新机制让我们能够轻松构建响应式的用户界面。但有时，视图可能并不会按照我们的预期进行更新。本文将通过一个看似简单但颇具代表性的 TimelineView 刷新问题，探讨 SwiftUI 的视图刷新机制。
- SwiftUI 视图的生命周期研究
本文将作者对 SwiftUI 视图、SwiftUI 视图生命周期的理解和研究做以介绍，供大家一起探讨。在 UIKit（AppKit）的世界中，通过框架提供的大量钩子（例如 viewDidLoad、viewWillLayoutSubviews 等），开发者可以将自己的意志注入视图控制器生命周期的各个节点之中，宛如神明。在 SwiftUI 中，系统收回了上述的权利，开发者基本丧失了对视图生命周期的掌控。不少 SwiftUI 开发者都碰到过视图生命周期的行为超出预期的状况（例如视图多次构造、onAppear 无从控制等）。
- ViewBuilder 研究（上）—— 掌握 Result builders
作为一个严重依赖 SwiftUI 的开发者，同视图打交道是最平常不过的事情了。从第一次接触 SwiftUI 的声明式编程方式开始，我便喜欢上了这种写代码的感觉。但接触地越多，碰到的问题也越多。起初，我单纯地将很多问题称之为灵异现象，认为大概率是由于 SwiftUI 的不成熟导致的。随着不断地学习和探索，发现其中有相当部分的问题还是因为自己的认知不够所导致的，完全可以改善或避免。我将通过上下两篇博文，对构建 SwiftUI 视图的 ViewBuilder 进行探讨。本篇将首先介绍 ViewBuilder 背后的实现者 —— result builders 。
- ViewBuilder 研究（下） —— 从模仿中学习
在【ViewBuilder 研究（上）—— 掌握 Result builders】中，我们对 result builders 做了较详细的介绍。本篇我们将通过对 ViewBuilder 的仿制，探索更多有关 SwiftUI 视图背后的秘密。
- 构建稳定的预览视图 —— SwiftUI 预览的工作原理
作为 SwiftUI 最引人注目的功能之一，预览功能吸引了不少开发者初次接触 SwiftUI。然而，随着项目规模的增长，越来越多的开发者发现预览功能并不如最初想象的那么易用。由于预览崩溃的次数和场景的增加，一些开发者已经视预览为 SwiftUI 的缺点之一，并对其产生了排斥感。预览功能真的如此不堪吗？我们当前使用预览的方式真的妥当吗？我将通过两篇文章来分享我对预览功能的认知和理解，并探讨如何构建稳定的预览。本文将首先剖析预览功能的实现机制，让开发者了解哪些情况是预览必然无法处理的。
优化
- 使用 equatable() 避免 NavigationLink 预构建陷阱
NavigationLink 是 SwiftUI 开发者非常喜欢使用的一个组件，它巧妙地结合了 Button 和导航跳转逻辑，大大简化了代码实现。但在某些场景下不恰当地使用它可能会导致严重的性能问题，使应用响应变得迟缓。本文将尝试分析这个问题的成因，并提供一个实用但略显神秘（无奈）的解决方案——使用 equatable() 修饰器来优化性能。
- 远离 dismiss，拥抱状态驱动
在 SwiftUI 开发中，环境值 dismiss 因其灵活、自适应的特性备受开发者青睐。它能够根据当前视图的上下文智能执行关闭操作：在模态视图中关闭窗口、在导航堆栈中弹出视图，甚至在多列导航容器中自动关闭边栏。正是这种看似“万能”的便捷性，让许多开发者将它作为首选工具。然而，便捷的背后往往隐藏着风险。频繁使用 dismiss 可能在应用程序中埋下隐患，引发测试难题乃至难以追踪的稳定性问题。本文将分析我们为何应谨慎对待 dismiss，并介绍更加健壮可靠的状态管理方案。通过重新审视视图呈现与消失的逻辑，我们能够打造出更稳定、易维护且可预测的 SwiftUI 应用。
- 避免 SwiftUI 视图的重复计算
随着近年来有关 SwiftUI 的文章与书籍越来越多，开发者应该都已经清楚地掌握了 —— “视图是状态的函数” 这一 SwiftUI 的基本概念。每个视图都有与其对应的状态，当状态变化时，SwiftUI 都将重新计算与其对应视图的 body 值。如果视图响应了不该响应的状态，或者视图的状态中包含了不该包含的成员，都可能造成 SwiftUI 对该视图进行不必要的更新（ 重复计算 ），当类似情况集中出现，将直接影响应用的交互响应，并产生卡顿的状况。通常我们会将这种多余的计算行为称之为过度计算或重复计算。本文将介绍如何减少（ 甚至避免 ）类似的情况发生，从而改善 SwiftUI 应用的整体表现。
- 优化在 SwiftUI List 中显示大数据集的响应效率
拥有优秀的交互效果和手感，是很多 iOS 开发者长久以来坚守的原则。同样一段代码，在不同数据量级下的响应表现可能会有云泥之别。本文将通过一个优化列表视图的案例，展现在 SwiftUI 中查找问题、解决问题的思路，其中也会对 SwiftUI 视图的显式标识、@FetchRequest 的动态设置、List 的运作机制等内容有所涉及。本文的范例需运行在 iOS 15 及以上系统，技术特性也以 SwiftUI 3.0 为基础。
- SwiftUI + Core Data App 的内存占用优化之旅
尽管 SwiftUI 的惰性容器以及 Core Data 都有各自的内存占用优化机制，但随着应用视图内容的复杂（ 图文混排 ），越来越多的开发者遇到了内存占用巨大甚至由此导致 App 崩溃的情况。本文将通过对一个演示 App 进行逐步内存优化的方式（ 由原先显示 100 条数据要占用 1.6 GB 内存，优化至显示数百条数据仅需 200 多 MB 内存 ），让读者对 SwiftUI 视图的存续期、惰性视图中子视图的生命周期、托管对象的惰值特性以及持久化存储协调器的行缓存等内容有更多的了解。
- 深度解读 Observation —— SwiftUI 性能提升的新途径
在 WWDC 2023 中，苹果介绍了 Swift 标准库中的新成员：Observation 框架。它的出现有望缓解开发者长期面临的 SwiftUI 视图无效更新问题。本文将采取问答的方式，全面而详尽地探讨 Observation 框架，内容涉及其产生原因、使用方法、工作原理以及注意事项等。
- 几个在 SwiftUI 中使用惰性容器的技巧和注意事项
在 SwiftUI 的框架中，惰性布局容器，如 List 和 LazyVStack，提供了一种高效展示大型数据集的方法。这些容器的设计精妙，它们仅在必要时才动态地构建和加载视图，从而显著优化了应用的性能和内存使用效率。本文将探讨一些实用技巧和重要注意事项，旨在赋予开发者利用 SwiftUI 惰性容器时增强应用响应性和资源管理的能力。
调试
- Animatable 协议：让 SwiftUI 动画不再“失控”
在 SwiftUI 开发中，你是否遇到过看似正确的动画代码却无法按预期工作的情况？或者在某些 iOS 版本上完美运行的动画，却在其他版本上表现异常？这些令人困扰的动画问题往往可以通过一个强大而低调的工具来解决 —— Animatable 协议。
- 为何 Swift 6 中某些视图修饰器无法使用 @State 属性
在 Xcode 16 中，为了改善 SwiftUI 在 Swift 6 模式下的表现，苹果对 SwiftUI 框架的 API 进行了多项调整，以满足更严格的并发检查要求。其中最显著的变化是将 View 协议全面标注为 @MainActor。这些优化虽然总体上改善了开发者在 Swift 6 模式下的编程体验，但也在某些特定场景中引发了一些看似反常的编译错误。本文将详细探讨为什么某些视图修饰器中无法直接使用 @State 属性值，并提供相应的解决方案。
- 有意为之还是技术缺陷？SwiftUI 多层导航中的 onChange 异常
SwiftUI 提供的 onChange 修饰器，使开发者能够在视图中监听特定值的变化，并在值发生改变时执行相应的操作。直觉上，只要某个视图位于当前可见的视图树分支中（ 活动中 ），在观察的值发生变化时，对应的闭包就应该被触发。但在某些特定的导航场景下，onChange 修饰器似乎会“选择性失聪”，明明观察的值发生了变化，却诡异地保持沉默。这究竟是苹果精心设计的特性，还是一个隐藏已久的代码缺陷？本文将揭示这一现象并对开发者给予必要的提醒。
- 嵌套 Grid 布局异常：遇到 SwiftUI 布局问题时的分析思路与解决策略
历经六个版本的迭代，SwiftUI 已不再是一个新兴框架。然而，开发者在使用过程中仍然会不时遇到由框架代码 Bug 引发的各种奇怪问题。本文将通过剖析一个 Grid 布局异常的案例，探讨在日常 SwiftUI 开发中遇到问题时的分析思路和解决策略。
- 一段因 @State 注入机制所产生的“灵异代码”
本文将通过一段可复现的“灵异代码”，对 State 注入优化机制、模态视图（ Sheet、FullScreenCover ）内容的生成时机以及不同上下文（ 相互独立的视图树 ）之间的数据协调等问题进行探讨。
- 解析 SwiftUI 中两处由状态更新滞后引发的严重 Bug
本文将解析 SwiftUI 中两个由于未能贯彻响应式编程原则而导致的严重错误，并提供相应的解决方案。这两个错误包括：通过手势取消 Sheet 后，快速右滑导航容器导致应用锁死；以及在滚动中返回上层视图时导致应用崩溃。
- @State 魅影：一个多窗口模式下 SwiftUI 应用的 Bug 分析
在本篇文章中，我们将探讨一个影响多窗口模式下 SwiftUI 应用的 Bug，并提出有效的临时解决策略。我们不仅会详细描述这一问题的表现，还将分享从发现到诊断，最终解决问题的全过程。通过这一探索，旨在为遇到类似挑战的开发者提供一个指引，以帮助他们更好应对其他的 SwiftUI 开发难题。
- SwiftUI geometryGroup() 指南：从原理到实践
在 WWDC 2023 中，苹果为 SwiftUI 添加了一个新的修饰器：geometryGroup()。它可以解决一些之前无法处理或处理起来比较困难的动画异常。本文将介绍 geometryGroup() 的概念、用法，以及在低版本 SwiftUI 中，在不使用 geometryGroup() 的情况下如何处理异常。
- 如何在 Xcode 下预览含有 Core Data 元素的 SwiftUI 视图
本文将探讨导致 SwiftUI 预览崩溃的部分原因，如何在之后的开发中避免类似的崩溃出现以及如何在 Xcode 中安全可靠地预览含有 Core Data 元素的 SwiftUI 视图