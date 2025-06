🔥 @GestureState 与 @State 的区别及适用场景

@GestureState 是 SwiftUI 为手势操作设计的专属状态管理工具。在许多场景下,开发者可能发现使用 @State 也能完成类似的任务,那么苹果为何额外提供 @GestureState ?本文将对两者进行比较,并探讨其适用场景与核心差异。

@GestureState 和 @State 都可以用于存储和更新状态,例如实现点击或拖拽等交互效果。

以下代码展示了 @GestureState 的使用:

在此例中, @GestureState 在手势活动期间被更新为 true ,当手势结束或被打断时,状态会自动重置为 false 。

类似功能可以用 @State 实现:

Swift Copied!