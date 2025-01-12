🔥 @GestureState 与 @State 的区别及适用场景

TL;DR:
@GestureState专为手势操作设计，能在手势中断时自动重置状态，适合短暂的、与手势相关的状态管理；而
@State更通用，但需手动处理手势中断逻辑。
背景
@GestureState 是 SwiftUI 为手势操作设计的专属状态管理工具。在许多场景下，开发者可能发现使用
@State 也能完成类似的任务，那么苹果为何额外提供
@GestureState？本文将对两者进行比较，并探讨其适用场景与核心差异。
类似的表现
@GestureState 和
@State 都可以用于存储和更新状态，例如实现点击或拖拽等交互效果。
使用 @GestureState
以下代码展示了
@GestureState 的使用：
Swift
struct ContentView: View {
@GestureState var isPressed = false
var body: some View {
Rectangle()
.fill(.orange)
.frame(width: 200, height: 200)
.gesture(
DragGesture(minimumDistance: 0)
.updating($isPressed) { _, state, _ in
state = true
}
)
.overlay(
Text(isPressed ? "Pressing" : "")
)
}
}
在此例中，
@GestureState 在手势活动期间被更新为
true，当手势结束或被打断时，状态会自动重置为
false。
使用 @State
类似功能可以用
@State 实现：
Swift
struct ContentView: View {
@State var isPressed = false
var body: some View {
Rectangle()
.fill(.orange)
.frame(width: 200, height: 200)
.gesture(
DragGesture(minimumDistance: 0)
.onChanged { _ in
isPressed = true
}
.onEnded { _ in
isPressed = false
}
)
.overlay(
Text(isPressed ? "Pressing" : "")
)
}
}
表面上看，这两种方法在功能上几乎相同。
核心区别
手势中断的处理是
@GestureState 与
@State 的关键差异所在。
手势中断场景
当手势被系统操作打断（例如下拉通知中心、启动应用切换手势但未完成等），
onEnded 闭包将被忽略，导致无法执行
@State 的重置操作。而
@GestureState 会在这种情况下自动复位。
@GestureState的表现： 状态会在手势中断时自动恢复到初始值，无需额外处理。
@State的表现： 手势中断时，
onEnded不会被调用，状态保持手势最后的值，导致状态可能不准确。
示例对比
以下视频演示了手势中断时的行为差异：
@GestureState：状态在中断后自动复位。
@State：状态不会自动复位，需手动处理中断逻辑。
开发者也可以利用
@State不会在手势被打断时自动复位的特性来实现一些特殊的需求。
@GestureState 功能总结
- 专为手势设计，状态管理自动化。
- 更适合短暂的、与手势操作相关的状态。
- 自动处理中断和复位。
- 更方便的设置动画。
延伸阅读
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