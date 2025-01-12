🔥 @GestureState 与 @State 的区别及适用场景

TL;DR: @GestureState 专为手势操作设计，能在手势中断时自动重置状态，适合短暂的、与手势相关的状态管理；而 @State 更通用，但需手动处理手势中断逻辑。

背景

@GestureState 是 SwiftUI 为手势操作设计的专属状态管理工具。在许多场景下，开发者可能发现使用 @State 也能完成类似的任务，那么苹果为何额外提供 @GestureState ？本文将对两者进行比较，并探讨其适用场景与核心差异。

类似的表现

@GestureState 和 @State 都可以用于存储和更新状态，例如实现点击或拖拽等交互效果。

使用 @GestureState

以下代码展示了 @GestureState 的使用：

Swift Copied! struct ContentView : View { @ GestureState var isPressed = false var body: some View { Rectangle () . fill ( . orange ) . frame ( width : 200 , height : 200 ) . gesture ( DragGesture ( minimumDistance : 0 ) . updating ( $isPressed ) { _ , state, _ in state = true } ) . overlay ( Text ( isPressed ? " Pressing " : "" ) ) } }

在此例中， @GestureState 在手势活动期间被更新为 true ，当手势结束或被打断时，状态会自动重置为 false 。

使用 @State

类似功能可以用 @State 实现：

Swift Copied! struct ContentView : View { @ State var isPressed = false var body: some View { Rectangle () . fill ( . orange ) . frame ( width : 200 , height : 200 ) . gesture ( DragGesture ( minimumDistance : 0 ) . onChanged { _ in isPressed = true } . onEnded { _ in isPressed = false } ) . overlay ( Text ( isPressed ? " Pressing " : "" ) ) } }

表面上看，这两种方法在功能上几乎相同。

核心区别

手势中断的处理是 @GestureState 与 @State 的关键差异所在。

手势中断场景

当手势被系统操作打断（例如下拉通知中心、启动应用切换手势但未完成等）， onEnded 闭包将被忽略，导致无法执行 @State 的重置操作。而 @GestureState 会在这种情况下自动复位。

@GestureState 的表现 ： 状态会在手势中断时自动恢复到初始值，无需额外处理。

： 状态会在手势中断时自动恢复到初始值，无需额外处理。 @State 的表现： 手势中断时， onEnded 不会被调用，状态保持手势最后的值，导致状态可能不准确。

示例对比

以下视频演示了手势中断时的行为差异：

@GestureState ：状态在中断后自动复位。

：状态在中断后自动复位。 @State ：状态不会自动复位，需手动处理中断逻辑。

开发者也可以利用 @State 不会在手势被打断时自动复位的特性来实现一些特殊的需求。

@GestureState 功能总结

专为手势设计，状态管理自动化。

更适合短暂的、与手势操作相关的状态。

自动处理中断和复位。

更方便的设置动画。

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