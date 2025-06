🔑 解决 SwiftUI ScrollView 内容截剪问题

在 SwiftUI 中,默认情况下,如果内容的尺寸(非滚动方向)超出 ScrollView 的边界,ScrollView 会对其进行裁切。如何禁止这种默认行为?

从 iOS 17 开始,SwiftUI 提供了 scrollClipDisabled 修饰符。将其设置为 true ,即可禁止 ScrollView 对超出尺寸的内容裁切。

Introspect 是一个第三方库,可用于访问底层 UIKit 对象。在低版本 iOS 中,可以通过 UIScrollView 的 clipsToBounds 属性禁用裁切行为。

