🔦 修复 iCloud 同步：使用 initializeCloudKitSchema

在 iOS 开发中,当使用 Core Data 或 SwiftData 实现 iCloud 数据同步时,开发者经常会遇到数据同步不完整的问题。某些操作能正常同步,而另一些新建的数据却无法同步到云端。这种情况通常与 CloudKit Schema 的创建有关。

当你在 CloudKit Dashboard 中发现本地数据模型与云端 Schema 不一致时,很可能是因为没有正确使用 initializeCloudKitSchema 方法。虽然在模型简单的情况下,CloudKit 可能会在创建首条数据时自动生成 Schema,但当遇到以下情况时,自动创建往往会失败:

需要在以下两种情况下使用 initializeCloudKitSchema :

在 Core Data 中,需要在 NSPersistentCloudKitContainer 加载完成后调用 initializeCloudKitSchema :

let container = NSPersistentCloudKitContainer ( name : " Model " , managedObjectModel : mom )

SwiftData 的实现稍微复杂一些,需要先将 SwiftData 模型转换为 Core Data 的 NSManagedObjectModel :

