1 月 19 日,Apple Vision Pro 终于正式开售。从苹果商店的反应速度和产品预计送达时间来看,首批产品显示出供不应求的情况。尽管价格高昂,但消费者仍表现出浓厚兴趣。然而,这种状况能持续多久,以及产品交付后的舆论评价如何,还需时间来验证。

作为近几年来苹果最重要的新产品,Apple Vision Pro 获得了足够的重视。最近一两年,其他产品和软件上的一些停滞和问题,可能也与大量资源投入到该产品的研发有关。其硬件配置和提供的体验在当前市场上无可匹敌,但其高昂的价格也同样独一无二。尽管 Apple Vision Pro 可能是近期苹果所有产品中毛利率最低的,但苹果并未像游戏主机厂商那样,通过价格补贴来提高硬件的销量,然后从软件提成上获取长期利润。因此,在未来一两年内,其销量难以达到千万级别。这也是为什么许多大型开发企业和流媒体平台仍持观望态度的原因( 尚无为其提供原生的应用和服务的计划 )。硬件销量有限,限制了第三方的参与热情。而缺乏能充分展示设备优势的软件和服务,则会限制硬件销售,导致成本无法降低。这无疑是一苹果不愿意看到的情况。

无论如何,我仍然真诚地希望该产品能取得成功,为近年来略显平淡的苹果生态带来更多活力。

上周,苹果在美国的 App Store 也开始支持第三方支付。该政策的实施细则与两年前在韩国实施的政策类似,从韩国的经验来看,这并未对 App Store 的销售产生显著影响。同样可以预见的是,几周后在欧盟实施的允许侧载的政策,也不太可能引起太大波澜。

一方面,大公司需要遵守政府制定的法律;另一方面,它们也有足够的资源来制定符合法律且不过分损害自身利益的操作策略。在这个过程中,开发者和消费者往往处于旁观者的位置,而法律从业者却从中获得了实际利益。

原创

Fatbobman (东坡肘子)

在之前的两篇文章 掌握 Core Data 中的关系:基础 和 掌握 Core Data 中的关系:实战 中,我们详细探讨了 Core Data 中关系的概念和技巧。虽然这些知识在很大程度上同样适用于 Core Data 的继任者 SwiftData,但 SwiftData 在关系处理上也引入了一些显著的变化。本文将重点介绍 SwiftData 在关系方面发生的变化,以及由此带来的潜在挑战和值得注意的细节。

近期推荐

Dimas Ashidiqi

本文探讨了在 Swift 和 C 语言之间有效传递引用的方法。开发者 Dimas Ashidiqi 在使用 Swift 开发 macOS 应用的过程中,遇到了一个特别的挑战:需要使用 C 函数作为回调,而 C 函数无法像 Swift 的闭包那样捕获依赖项。为了解决这个问题,Ashidiqi 经过深入研究,提出了自己的解决方案:将 Swift 中的 self 引用转换为 UnsafeMutableRawPointer ,再传递给 C 函数中的不透明指针参数。在回调函数中,这个 UnsafeMutableRawPointer 可以被转换回其原始类型。这篇文章不仅详细展示了这一过程,而且特别强调了这种方法在处理 macOS 应用程序开发中遇到的特定问题时的有效性和应用价值。

Artem Novichkov

在 iOS 17 中,苹果引入了一项引人注目的新功能,允许用户通过长按照片或视频中的人物、动物等主体内容,轻松将这些内容从照片中提取出来。这一功能背后的 API 同时也向开发者开放。在这篇文章中,Artem Novichkov 详细地探讨了如何利用 iOS 17 的新 API VNGenerateForegroundInstanceMaskRequest 来在 SwiftUI 中去除图像背景。开发者使用这个强大的工具,可以在他们自己的应用中实现类似的功能。

Jesse Squires

随着 iOS 设备屏幕尺寸和分辨率的不断增加和变化,为 App Store 准备截图已经变得更加复杂和耗时。Jesse Squires 在这篇文章中对 iPhone 和 iPad 的屏幕尺寸历史进行了简要回顾,强调屏幕比例而非设备大小是影响截图最关键的因素。他指出,不同设备的不同屏幕比例意味着显示的内容会有显著差异。Squires 认为,App Store 当前的截图要求对开发者,尤其是独立开发者来说,构成了沉重负担。他特别指出,与 Mac App Store 的要求相比,苹果对于 iOS 应用的截图规定更为严格和繁琐。

张思琦

在 Epic 与 Apple 的官司中,随着更多内幕的披露,Apple 的 App Review 团队的神秘面纱逐渐被揭开。在这篇文章中,张思琦(Sketch)回顾并整理了关于这个团队的一系列有趣信息和冷知识。诸如 App Store 审核团队的工作数据、审核流程、以及 App Review 指南的解读等话题。此外,文章还包括关于应对拒审的实用建议,为开发者在面对 App Store 审核时提供指导。

Luke Harback

在这篇文章中,Luke Harback 分享了他在使用 SwiftData 进行开发时的一些笔记和经验。文章介绍了如何有效利用 Swift 包来分离模型和应用代码,从而实现代码的优化和组织。此外,文章还探讨了迁移技巧,以及如何通过类型别名在迁移版本中定义和使用模型等其他内容。

活动

由 SwiftGG 和 XReality Zone 共同策划的第一届亚洲 visionOS 开发者大会【Let’s visionOS Conf】将于2024.3.30日在北京拉开帷幕!届时会邀请国内外多名大咖来分享他们的实战经验和行业洞见!

会议内容除了编程技术,还会包括产品设计,人机交互和商业化等内容,旨在帮助创业者们在 visionOS 赛道中尽快脱颖而出!

十分期待大家的到来,不论您是参会者,赞助商,演讲嘉宾,还是志愿者,我们都诚挚的欢迎你们与我们共同迎接和探索这个全新的领域!

详情请访问本次活动的官网。