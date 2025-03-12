SwiftData 使用前必须了解的关键问题

在刚刚结束的 Let’s Vision 2025 大会上，我收到了许多关于 SwiftData 的提问：“SwiftData 是否已经足够成熟，可以用于实际项目？”、“作为初学者，如何高效地使用 SwiftData？”。这些问题反映了开发者对苹果最新数据持久化框架的浓厚兴趣，但也透露出技术选型时的犹豫。

本文旨在为对 SwiftData 感兴趣的开发者提供一份指南，帮助你了解 SwiftData 的优势与局限，并根据项目需求做出明智的技术选择。无论你是考虑在新项目中引入 SwiftData，还是计划从其他持久化方案迁移，以下内容都将为你的决策提供有价值的参考。

SwiftData 和 GRDB/SQLite.swift 这类框架有什么不同？

几周前，Point-Free 发布了开源库 SharingGRDB，极大地优化了 GRDB.swift 在 SwiftUI 项目中的使用体验。这让不少开发者产生了疑问：既然 SharingGRDB 如此便捷，是否还有必要继续使用 SwiftData？

事实上，SwiftData/Core Data 与 GRDB.swift/SQLite.swift 这两类工具的核心区别，并不在于代码风格或 API 形式，而在于数据抽象层次与组织方式的根本差异。

SwiftData 秉承“数据即对象”的理念，其数据模型与 Swift 语言的面向对象编程模式无缝融合，并天然适配 SwiftUI 的声明式编程范式。相比之下，GRDB 和 SQLite.swift 等工具则更倾向于“数据即数据库”的思路，更适合以数据库为中心的开发流程。

如果你是一名熟悉 SQL 数据库的开发者，可能会更青睐 GRDB 等工具的使用方式。它们赋予你更多的自主性和灵活性，让你能够充分利用 SQLite 的强大功能，对数据进行精细的组织和优化。你可能会对“表”、“列”、“行”等概念感到亲切，并习惯于将这些数据库结构明确映射到 Swift 代码中。

而如果你更习惯面向对象编程思想，或者不希望（甚至不需要）关心底层持久化的实现细节，那么 SwiftData 无疑是更合适的选择。它让你能够以近乎原生的 Swift 方式管理数据对象及其关系，而“表”、“列”、“行”等数据库概念则被框架自动隐藏。

除了上述核心区别外，SwiftData/Core Data 还具备一些第三方框架难以比拟的优势：

免费集成基于 iCloud 的云端备份与数据同步功能 ，这对于中小型或独立开发者来说，几乎是开发苹果生态应用的标配需求。

，这对于中小型或独立开发者来说，几乎是开发苹果生态应用的标配需求。 系统原生框架的全面支持，在小组件、App Intent 等资源受限的场景中，SwiftData 和 Core Data 都能顺畅运行，并支持数据变化的实时响应（通过 SwiftData History 或 Persistent History Tracking 功能实现）。

因此，如果你的项目仅需本地数据存储，可以根据开发团队背景、项目需求和技术偏好选择适合的工具。但如果项目涉及资源受限场景中的持久化数据使用，选择 SwiftData 将为你省去不少麻烦。

SwiftData 的对象（实体）≠ Swift 的对象

苹果为 SwiftData 提供了 @Model 宏来简化数据建模过程。许多入门教程会强调这一工具的便利性，导致一些初学者误以为可以像使用普通 Swift 对象一样构建数据模型。然而，尽管 SwiftData 尽力隐藏底层持久化细节，它仍然受到 SQLite 的物理限制：所有数据类型最终都会被转换为 SQLite 支持的格式（SwiftData/Core Data 目前并未完全利用 SQLite 支持的所有数据格式）。

在使用 SwiftData 构建数据模型时，初学者应注意以下几点：

优先使用基础类型 ：如 Int 、 Double 、 Date 、 URL 、 String 等，作为模型的属性类型。

：如 、 、 、 、 等，作为模型的属性类型。 选择稳定的复杂类型 ：对于符合 Codable 协议的复杂类型，尽量选择广泛使用且格式稳定的类型，例如 CGPoint 、 CLLocation 。

：对于符合 协议的复杂类型，尽量选择广泛使用且格式稳定的类型，例如 、 。 谨慎使用自定义 Codable 类型 ：除非确定不会再调整，否则尽量避免直接使用自定义的 Codable 类型。

：除非确定不会再调整，否则尽量避免直接使用自定义的 类型。 枚举类型的使用 ：具有 RawValue 的枚举类型可以直接使用。

：具有 的枚举类型可以直接使用。 处理复杂 Codable 类型 ：对于尚未定型或较复杂的 Codable 类型，建议手动将其转换为基础类型进行保存，并通过计算属性简化读写操作。

：对于尚未定型或较复杂的 类型，建议手动将其转换为基础类型进行保存，并通过计算属性简化读写操作。 排序与筛选的限制 ： Codable 类型中的属性可以用于排序，但不能用于筛选条件。如果某些属性需要作为筛选条件，建议将其抽象为单独的实体，并通过关系进行关联。

： 类型中的属性可以用于排序，但不能用于筛选条件。如果某些属性需要作为筛选条件，建议将其抽象为单独的实体，并通过关系进行关联。 属性与关系的可选性 ：尽量将属性设置为可选类型或提供默认值，同时建议将关系也设置为可选类型。

：尽量将属性设置为可选类型或提供默认值，同时建议将关系也设置为可选类型。 避免在初始化方法中赋值关系属性：SwiftData 采用先创建对象、后插入上下文的模式，因此不要在模型的初始化方法中直接为关系属性赋值。

遵循以上建议，可以有效降低未来因模型调整带来的兼容性问题。

数据同步

免费集成基于 iCloud 的云端备份与数据同步功能，是许多开发者选择 SwiftData/Core Data 的重要原因。与常见的网络数据同步方案不同，SwiftData 的同步机制具有以下几个特点：

本地存储为主，云同步为辅

SwiftData/Core Data 的云同步功能是建立在本地存储基础之上的附加功能。具体来说，苹果提供了一种自动机制，将 SwiftData/Core Data 在 SQLite 中保存的数据转换为 CloudKit 支持的数据格式。开发者完全可以选择不使用这一内置功能，而是自行实现云端同步机制。实际上，在苹果推出 Core Data with CloudKit 之前，许多开发者正是采用这种方式。

CloudKit 不是实时数据库

数据格式的转换是异步进行的，苹果会根据设备的当前状态（如网络连接、电量水平、用户的同步设置等）动态调整同步频率。因此，开发者不应将 SwiftData 的云同步与实时数据库的性能相提并论。实际上，SwiftData 的云同步表现更接近苹果系统应用（如照片、备忘录）的同步效率。

基于 iCloud 的鉴权：优势与限制并存

SwiftData 的云同步依赖于 iCloud 的账户鉴权机制，这意味着用户无需额外登录，即可在所有使用相同 iCloud 账户的设备间同步数据。然而，这也带来了一定的限制：内置云同步功能与特定的 iCloud 账户紧密绑定。如果用户切换 iCloud 账户，与原账户相关的本地数据将被清除，并替换为新账户的数据。因此，开发者有必要向用户清晰地解释这一机制，以避免误解。

同步对模型的特殊要求

由于 CloudKit 和 SwiftData 的数据格式并非完全一致，为确保本地数据与云端兼容，创建 SwiftData 模型时需遵循以下原则：

避免使用唯一性约束：不要使用 @Attribute(.unique) 。 属性需为可选类型或提供默认值：所有属性必须支持可选或具备默认值。 关系的删除规则限制：不支持将关系的删除规则设置为 Deny 。 关系必须为可选类型：所有关系属性需定义为可选类型。

一旦启用 SwiftData 的内置云同步功能，任何破坏轻量迁移兼容性的模型更改都是不允许的。开发者应在项目初期就明确这一点。

自定义同步机制

事实上，苹果的许多系统应用采用了 SwiftData/Core Data 与纯 CloudKit API 结合的方案。这种方式比内置同步功能更加灵活，能够满足更复杂的同步需求。如果开发者发现 SwiftData 的内置同步功能无法满足需求，但仍希望利用 iCloud 的存储与鉴权机制，可以使用 CKSyncEngine 自定义同步逻辑。不过，这种方案通常适用于特定场景，通用性较低且实现难度较大。

如果项目对数据同步的实时性或效率要求较高，建议考虑更高效的第三方同步方案，而将 SwiftData 仅作为本地存储使用，甚至可以直接选择 GRDB 或 SQLite.swift 等框架替代 SwiftData。

性能

通常情况下，性能与抽象程度呈反比关系。由于 SwiftData 提供了更高层次的抽象，其在数据读写性能方面明显逊于直接操作 SQLite 的框架。就纯粹的数据读写性能而言，性能排序为：直接操作 SQLite 的框架 > Core Data > SwiftData。

然而，如果综合考虑开发效率、自动化内存管理以及适用场景等因素，在当前硬件性能普遍较高的背景下，SwiftData 完全能够胜任主流移动和桌面应用的开发需求。

值得注意的是，SwiftData 与 Core Data 使用完全相同的底层存储格式。当 SwiftData 无法满足特定场景的性能需求时，开发者可以通过结合使用 Core Data 进行优化，例如批量数据操作或某些 SwiftData 尚未支持的高级 SQL 检索功能。

对于初学者而言，只需知道存在这种优化途径即可，除非真正遇到无法接受的性能瓶颈，否则无需在项目初期就考虑混合使用 SwiftData 与 Core Data。尽管二者底层数据同源，但同时使用两个框架对开发者仍具有一定挑战性。

功能

相较于 Core Data，目前 SwiftData 仍存在一些功能上的欠缺，主要表现为以下几点：

此外，考虑到 SwiftData 的设计目标，Core Data 中许多针对数据对象和上下文的精细控制功能，可能不会在未来被 SwiftData 所支持。

尽管如此，当前版本的 SwiftData 已经能够满足大多数应用场景的需求。

稳定性

尽管 SwiftData 至今仅发布了两个主要版本，但在第二个版本（iOS 18）中，苹果对其内部进行了较为显著的调整，部分改动甚至是颠覆性的。这使得 SwiftData 在 iOS 18 上的稳定性表现有时反而不如 iOS 17。除了系统本身的 Bug 等不可控因素外，以下建议将有助于提升 SwiftData 项目的稳定性：

优先使用 @ModelActor 宏 ：在 SwiftData 中，只有 PersistentIdentifier 和 ModelContainer 符合 Sendable 协议，因此建议优先使用 @ModelActor 宏来实现 并发操作。

：在 SwiftData 中，只有 和 符合 协议，因此建议优先使用 宏来实现 并发操作。 避免在初始化方法中赋值关系属性 ：SwiftData 采用先创建数据对象、后显式插入上下文的模式，因此不要在模型的初始化方法中为关系属性赋值。

：SwiftData 采用先创建数据对象、后显式插入上下文的模式，因此不要在模型的初始化方法中为关系属性赋值。 抽象复杂属性 ：若属性为 Codable 类型且需要排序或筛选，建议将其抽象为独立的实体，并通过关系建立关联。

：若属性为 类型且需要排序或筛选，建议将其抽象为独立的实体，并通过关系建立关联。 视图刷新问题：在 iOS 18 中，使用 @ModelActor 对数据进行更新后，视图并不会自动刷新（删除、添加操作则不受影响）。对于需要即时反映的数据更新操作，可考虑 在视图上下文中进行。

目前，获取和反馈 SwiftData 问题最及时的渠道是苹果官方开发者论坛。建议大家 订阅与 SwiftData 相关的内容，以便第一时间了解 Bug 和相应的解决方案。

谋定而后动

SwiftData 以其“易学易用”的表象，很容易让初学者产生误解，匆忙将其引入生产环境。然而，这种仓促的决策往往会带来意想不到的后果：只有当兼容性问题或稳定性危机爆发时，开发者才会意识到自己对这一框架的理解还远远不够。这种“先上车再说”的做法，在数据持久化这样的基础设施选择上尤为危险。

对于 SwiftData 这类核心框架，明智的做法是遵循“谋定而后动”的原则——深入了解其特性与局限，权衡利弊，并通过小规模试验验证其可行性，最终再做出技术选型决策。尤其是在 AI 辅助编程工具迅速普及、代码生成效率大幅提升的今天，这种谨慎态度显得尤为重要。毕竟，技术债务的积累速度可能远超我们的预期。

作为未来十年苹果生态中最为关键的数据持久化解决方案之一，SwiftData 无疑值得开发者投入时间和精力深入研究。它不仅代表了苹果对数据处理的最新思考，其演进方向也将持续影响整个生态系统的开发范式。

选择 SwiftData，还是其他替代方案？答案并不完全取决于技术本身，而在于你对项目需求和团队能力的清晰认知。希望本文能为你的决策提供有价值的参考，助你在技术选型的道路上少走弯路。