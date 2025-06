SwiftUI 提供了隐式动画和显式动画两种机制。许多开发者会困惑于它们的区别及适用场景。本文将通过示例对两者进行比较,并分析它们的适用场景与注意事项。

隐式动画是通过修饰器(如 .animation , .transaction )声明在状态变化时应应用的动画效果。它能沿视图树向下传递,并且可以被覆盖。

