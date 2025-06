🔋 让 SwiftUI 视图支持多指点击

SwiftUI 的 TapGesture 手势仅支持设置连击次数,不支持多指点击。本指南将介绍在不同 iOS 版本中实现多指点击的方法。

从 iOS 18 开始,可以使用 UIGestureRecognizerRepresentable 将 UIKit 手势直接桥接到 SwiftUI,实现多指点击功能。

self

self . action = action

let

let action: () -> Void

let

let gesture = UITapGestureRecognizer ( target : context. coordinator , action : #selector ( Coordinator. handleGesture ))

some

func makeUIGestureRecognizer ( context : Context ) -> some UIGestureRecognizer {

let

let action: () -> Void

Two Touches

print ( " Two Touches " )

One Touch

print ( " One Touch " )

some

var body: some View {

在低于 iOS 18 的版本中,需通过 UIViewRepresentable 自定义视图,将 UIKit 手势封装为 SwiftUI 兼容组件。

